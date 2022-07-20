Кондратьев: Краснодарский край стал одним из пилотных регионов по внедрению инвестиционного стандарта

Вениамин Кондратьев. Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Первый зампредседателя Правительства РФ Андрей Белоусов обсудил с регионами создание инвестиционных карт в рамках реализации Регионального инвестиционного стандарта в субъектах РФ.

Он отметил, что инвестиционная карта может стать «окном» инвестора в региональную экономику. Белоусов подчеркнул, что карта должна быть удобной в использовании и исчерпывающей, отражать объекты с учетом градостроительных планов.

«Для стабильного функционирования карты следует разработать регламенты ее наполнения и модели данных», — сказал Белоусов.

Кубань вошла в число 33 пилотных регионов по внедрению инвестиционного стандарта.

В инвестиционную карту войдет информация о территориальном планировании, ресурсной базе, инфраструктуре. Кроме того, о мерах поддержки и тарифах. Глава региона Вениамин Кондратьев отметил, что на Кубани уже действует большинство элементов стандарта. Работу над картой планируют завершить в августе.

На совещании также определили семь пилотных регионов. Они сократят сроки выдачи документов инвестору и ускорят подключение бизнеса к инфраструктуре в рамках проекта Минэкономразвития и «Росатома» — «Сквозной инвестиционный поток». В список включили и Краснодарский край.

«Мы готовы стать одним из пилотных участников бережливого проекта «Сквозной инвестиционный поток». У края есть успешный опыт внедрения таких технологий в разных сферах. Более 200 предприятий региона уже стали участниками нацпроекта «Производительность труда». Совместно с компанией «Росатом» 12 органов краевой власти и 13 муниципалитетов работают над повышением эффективности оказания государственных услуг», — сказал Кондратьев.

Он также подчеркнул, что эта программа позволит проанализировать порядок действий инвесторов, устранить «узкие места» при оформлении договоров аренды участков. А также поможет в получении разрешений на строительство, подключении к сетям. Результатом станет ускорение запуска инвестпроектов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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