Кондратьев: Краснодарский край газифицирован на 86%

Развитие газоснабжения в регионе губернатор Кубани Вениамин Кондратьев обсудил на встрече с гендиректором «Газпром межрегионгаз Краснодар» Геннадием Нараевым.

Глава Краснодарского отметил, что в регионе продолжают программу догазификации по поручению президента России Владимира Путина. Газ подвели до границ 57 тыс. земельных участков. Благодаря этой программе «голубое топливо» начали подключать в медицинские и образовательные учреждения.

«Уровень газификации региона сегодня составляет 86%. Его повышение напрямую влияет на качество жизни и развитие нашей экономики», — сказал Кондратьев.

Губернатор подчеркнул, что при реализации программы догазификации особое внимание уделяют курортным и предгорным территориям. Там показатели ниже среднекраевых из-за сложного рельефа местности.

Догазифицировать на Кубани планируют 264 образовательных и медицинских учреждения. Для этого уже приняли 48 заявок и заключили 41 договор. Два медучреждения подключили к газу: в селе Черниговском Апшеронского района и хуторе Песчаном Тбилисского района, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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