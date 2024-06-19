Кондратьев: казачьи кадетские корпуса Кубани 8 раз становились лучшими в стране

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев встретился с победителями и призерами всероссийского конкурса «Лучший казачий кадетский корпус».

Глава региона пообщался с представителями лучших казачьих кадетских корпусов Кубани и страны.

«Наши кадеты из Новороссийского корпуса в пятый раз завоевали Президентское знамя по итогам всероссийского конкурса. Ейский казачий кадетский корпус на втором месте. А за всю историю корпуса Краснодарского края 8 раз становились победителями и 11 раз призерами», — подчеркнул Вениамин Кондратьев.

В Краснодарском крае действуют 7 казачьих кадетских корпусов, в которых обучаются более 1,3 тыс. воспитанников.

«Важно, чтобы была казачья молодежь на Кубани. Вы — будущее страны. Совсем скоро вы сами сможете принимать решения, и, я уверен, они будут ответственными, взвешенными, будут пронизаны патриотичностью. Естественно, самая главная задача, чтобы ваши решения быть результативными», — сказал губернатор.

На Кубани в каждом казачьем кадетском корпусе действуют творческие кружки, объединения и спортивные секции. К примеру, воспитанники могут заниматься самбо, армейским рукопашным боем, боксом и другими видами единоборств. Благодаря такой подготовке команды по различным видам спорта становятся победителями и призерами многих состязаний, в том числе федеральных.

Также на встрече кадеты рассказали о своих планах на будущее. Одни планируют выбрать военные и инженерные специальности, другие выразили желание работать в сфере информационной безопасности и промышленности. Однако всех юных казаков объединяет желание быть полезными своей Родине.

«Современные казаки должны быть сильными, объединять профессионализм в различных сферах деятельности со стержневыми ценностями — верой, нравственностью, честью. Помимо базовых школьных знаний, вы изучаете основы и ценности казачества, православия. Знаете, что такое верность Родине, уважение к истокам, кадетское братство и взаимовыручка. Эти качества делают вас духовно здоровыми, достойными гражданами России», — отметил Вениамин Кондратьев.

Губернатор заявил о необходимости расширить в регионе сеть казачьих корпусов. В скором времени новое учреждение такого профиля появится в Динском районе, где, начиная с 1 класса, будут обучаться 600 воспитанников. Сейчас стать кадетом можно только с 7 класса, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.