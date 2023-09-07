Кондратьев: и жители городов, и жители станиц должны иметь возможность интересно проводить досуг

Краснодарский край присоединился к реализации задач нацпроекта «Культура» в 2019 году. Как это отразилось на жизни жителей региона, рассказал в интервью глава Кубани Вениамин Кондратьев.

По словам губернатора, жители небольших поселений, как и жители городов, должны иметь возможность интересно проводить досуг, посещать музеи и заниматься творчеством в клубах.

«Благодаря нацпроекту мы построили современный Дом культуры в селе Сукко под Анапой. В трехэтажном здании открыли зрительный зал на 200 мест, хореографический и спортивный залы, гончарную мастерскую, библиотеку, в фонде которой 8 тыс. книг», — сказал Вениамин Кондратьев.

В малых населенных пунктах появляются виртуальные концертные залы, чтобы местные жители могли увидеть выступления ведущих музыкантов в реальном времени и в высоком качестве, не выезжая в районные или краевой центр на концерты. Также по нацпроекту «Культура» уже модернизировали 12 муниципальных библиотек. До конца этого года обновление ожидают еще две.

«Это уже не просто книгохранилища, а благоустроенные пространства с самым современным оборудованием. В них можно не только взять книгу, но и поработать на компьютере, посетить лекции, студии по интересам», — подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Другое новшество — музейные мультимедиа-гиды с применением дополненной реальности, отметил глава края. Установив на смартфон специальное приложение, можно навести камеру телефона на экспонат и получить подробную информацию о нем.

«Всего на Кубани с 2019 года в рамках профильного нацпроекта отремонтировали 35 Домов культуры, переоснастили 18 музеев, открыли 13 цифровых кинозалов. Также 53 детские школы и колледжи искусств получили новые музыкальные инструменты», — заключил губернатор.

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