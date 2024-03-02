Кондратьев: фестиваль молодежи в Сириусе объединит самых активных и ярких людей

Торжественная церемония открытия Всемирного фестиваля молодежи состоится 2 марта.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что этот фестиваль — уникальное событие, которое объединит самых активных и ярких молодых людей со всего земного шара.

В работе фестиваля активное участие примет делегация Кубани.

«Волонтеры, деятели культуры, спортсмены, активисты общественных объединений, работающая молодежь, предприниматели, преподаватели поучаствуют в обширной деловой программе. Встретятся с представителями иностранных делегаций, известными спортсменами и артистами, посетят выставки, экскурсии, лекции и мастер-классы. Уверен, что на этой площадке они найдут друзей и единомышленников, и в будущем мы увидим много новых и интересных международных молодёжных проектов», — написал Кондратьев в Telegram.

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