Кондратьев: дольщикам ЖК «На Магистральной» в Краснодаре выдали ключи

О сдаче проблемного долгостроя 12 апреля в своих соцсетях сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

По словам главы региона, дольщики краснодарского ЖК «На Магистральной» 12 апреля получили ключи.

«Теперь почти 600 человек — собственники квартир, впереди у них только приятные хлопоты. Дом должны были сдать еще в 2020 году. Общими усилиями нам удалось довести дело до конца — в этом помогли Федеральный фонд развития территорий, Следственный комитет и Прокуратура края. Я благодарен дольщикам за их терпение и понимание», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Вениамин Кондратьев добавил, что в регионе с 2015 года достроили 585 домов и восстановили права более 67 тыс. дольщиков.

«Сегодня осталось всего восемь проблемных объектов. Уверен, в этом году мы полностью завершим работу и понятие «обманутый дольщик» навсегда останется в прошлом», — добавил глава Кубани.

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