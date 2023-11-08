Кондратьев: для поддержки одаренных детей на Кубани работают 10 «Кванториумов»

Более 100 обучающих программ действует также в Центре выявления, поддержки и развития талантов и способностей у детей и молодежи «Призма».

В Центре «Призма» вскоре стартует профильная смена по подготовке к олимпиаде «Регион». Участниками регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников «Регион» станут более 250 учеников 9-11 классов из Краснодарского края, которые ранее были победителями и призерами регионального и муниципального этапов. Ребят начнут готовить уже с 20 ноября в Центре выявления, поддержки и развития талантов и способностей у детей и молодежи «Призма».

«Программы предусматривают дополнительное изучение науки, искусства и спорта, углубленное погружение в предметы, профориентационные занятия и подготовку к олимпиадам. Главное, что здесь также обучаются ребята из всех районов края — для них действуют дистанционные курсы. Сильный педагогический состав, современный подход и технологии помогают раскрыть потенциал тысячам школьников со всего края. Для нас в приоритете поддержка талантливой молодежи, которой завтра предстоит развивать край и страну. В регионе работают 10 детских технопарков и филиалов «Кванториум», где школьники бесплатно осваивают аэро- и биотехнологию, робототехнику, альтернативную энергетику, IT», — рассказал Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Глава региона добавил, что подготовкой школьников занимаются лучшие педагоги края, включая преподавателей ведущих вузов края – КубГУ, КубГТУ, КГИФКиС, АГПУ.

Так, сейчас в Центре «Призма» на регулярной основе обучаются порядка 2,5 тыс. школьников с 5 по 11 класс, из них 1,5 тыс. — учатся дистанционно. Например, 820 учеников 5-8 классов дополнительно проходят курсы «Юниор», где изучают математику, русский язык, биологию, историю и обществознание. Еще более 300 человек прошли раннюю профориентацию (это интенсивные краткосрочные программы и тематические профильные смены, такие как «Научные мастерские», «Университетские мастерские» и др.).

Все ученики «Призмы» сами выбирают, какое направление им интереснее — IT-технологии, агро- и медико-биологическое или инженерное. Всего в Центре преподают 60 дополнительных программ. Помимо теории в оборудованных лабораториях проводят практические занятия – агробио, химической, физико-технической и IT.

В «Призме» есть все для комфортного обучения: оборудованные лаборатории, где проводят практические занятия, шахматная гостиная, зона самоподготовки и проектной деятельности, студия видео-звукозаписи, библиотека, медиатека, киноклуб.

Сейчас в Центре реализуют две всероссийские образовательные инициативы — «Сириус. Лето: начни свой проект» и «Сириус: Уроки настоящего». Подать заявку на обучение можно на сайте.

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