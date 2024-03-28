Кондратьев: для «Новой Анапы» нужно построить дорогу в обход населенных пунктов

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе совещания по созданию федеральных круглогодичных морских курортов «Пять морей и озеро Байкал» доложил президенту России Владимиру Путину о необходимости строительства дороги к курорту «Новая Анапа».

Глава государства заявил, что туристические программы критически важно синхронизировать с планами развития транспортной инфраструктуры.

«Нужно развивать трассы таким образом, чтобы как можно больше людей могли воспользоваться ими, чтобы добраться до мест посещения, туристически привлекательных мест по ходу движения транспорта. Имею в виду в целом расширение внутри- и межрегионального, в том числе воздушного сообщения, модернизацию опорной сети автомобильных дорог, о чем я говорил, и внутренних водных путей, строительство новых скоростных железнодорожных и автомагистралей», — сказал Владимир Путин.

Он отметил, что развитие курортных территорий должно осуществляться с повышением их транспортной доступности, а также сопровождаться с развитием другой инфраструктуры, в том числе коммунальной и инженерной.

Кондратьев пояснил, что Анапа в 2023 году приняла рекордное количество туристов — 4,1 млн человек. На курорт растет нагрузка, поэтому важный вопрос при создании «Новой Анапы» — ее транспортная доступность.

«Сейчас на территории курорта без учета проекта «Новая Анапа» реализуются 28 инвестпроектов на сумму около 170 млрд рублей. Это даст дополнительно 15 тыс. гостиничных номеров и увеличит турпоток в Анапу на 1,3 млн человек. С учетом «Новой Анапы» будет реализовываться 29 инвестпроектов. Будет создано плюс около 30 тыс. новых номеров, турпоток в Анапу к 2031 году увеличится до 6,7 млн человек, почти до 7. Кроме новых инфраструктурных объектов, необходимо строительство и новой подъездной дороги в обход существующих населенных пунктов. Новая дорога может быть спроектирована и построена от федеральной трассы Новороссийск — Керчь, ее протяженность — 18 км. По предварительным расчетам, ее стоимость составит около 55 млрд рублей», — сказал губернатор.

Президент поручил правительству проработать варианты и найти решения по вопросам, отмеченным главой Кубани, в том числе по развитию инфраструктуры для «Новой Анапы», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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