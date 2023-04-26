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Кондратьев: День реабилитации казачества — важная дата в истории Краснодарского края

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-den-reabilitatsii-kazachestva-vazhnaya-data-v-istorii-krasnodarskogo-kraya
Кондратьев: День реабилитации казачества — важная дата в истории Краснодарского края
Вениамин Кондратьев. Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

День реабилитации казачества отмечают 26 апреля с 1991 года. В этот день власти РСФСР приняли закон «О реабилитации репрессированных народов».

«Сегодня важная дата в истории края — День реабилитации казачества. Самобытность нашего региона, уклад жизни и приверженность традиционным ценностям определяется неразрывной связью с казачьей культурой», — написал в Telegram губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Глава региона отметил, что на Кубани проделали большую работу по возрождению казачества. В крае создали лучшую в России систему непрерывного образования казаков — от детсадов до кадетских корпусов.

По словам Кондратьева, более 4,5 тыс. кубанских казаков добровольно принимают участие в специальной военной операции. Кроме того, казаки на Кубани обеспечивают общественный правопорядок, участвуя в совместных с полицией патрулях на территории городов и станиц региона.

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