Кондратьев: число библиотек в Краснодарском крае выросло до 1050

На Кубани регулярно обновляют фонды библиотек. В 2023 году в регион поступило около 75,3 тыс. новых книг. На их комплектование направили 27,8 млн рублей.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что в регионе развивают сеть общедоступных библиотек. Это нужно, чтобы соответствовать быстро меняющемуся информационному миру.

«За последние три года число библиотек увеличили до 1050. В 2023 году их посетили более 13 млн раз. Читателям выдали более 32 млн изданий», — рассказал Кондратьев.

Глава Кубани подчеркнул, что сегодня библиотеки — это не просто хранилище книг, а современное пространство, соединяющее цифровые технологии и издания. Библиотеки становятся центром притяжения для людей. В них реализуют крупные просветительские проекты, а также можно интересно провести досуг или неформально пообщаться. В библиотеках теперь проводят мастер-классы, лекции, квесты, выставки и встречи с интересными людьми. Все это активно привлекает молодых людей.

Кондратьев добавил, что Кубань активно участвует в конкурсах на обновление муниципальных библиотек по модельному стандарту в рамках национального проекта «Культура». Сейчас в регионе работает 14 библиотек нового формата, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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