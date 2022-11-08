Кондратьев: численность занятых в МСП региона с начала года выросла на 14%

Видео канала «Кубань 24»

С начала года региональный фонд микрофинансирования предоставил почти 900 займов на общую сумму более 2 млрд рублей по ставкам от 0,1% до 6,5% годовых.

Механизмы поддержки бизнеса на Кубани обсудили 8 ноября на встрече губернатор Вениамин Кондратьев и уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов. Системный подход позволяет добиться заметных результатов. Так, численность занятых в МСП региона с начала 2022 года выросла на 14%.

«Важная составляющая — сохранение стабильно работающего малого и среднего бизнеса. Займов выдано из фонда микрофинансирования малому и среднему бизнесу на 2,2 млрд рублей под 0,1%. Такого процента практически нигде в банковской сфере не найти. Потому что мы на деньгах не зарабатываем, мы зарабатываем на создании производств, которые потом малый и средний бизнес создает. И конечно, мы сегодня говорим о том, что у нас увеличилось количество малого и среднего бизнеса. И на 14% увеличилось число людей, которые сегодня заняты в нем. Это очень важно для экономики края в непростых условиях», — акцентировал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«МСП является очень важной частью экономики, которая в такие непростые времена играет особенно большую роль, потому что когда вызовы нарастают, когда складываются какие-то негативные факторы, МСП является неким амортизатором для экономики. В Краснодарском крае всегда уделялось много значения малому и среднему бизнесу. Сейчас поддержка только нарастает. Поэтому в крае цифры лучше, чем средние по стране. Мы в постоянном режиме находимся в контакте с предпринимателями Краснодарского края и проблемы бизнеса решаются», — отметил уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Малое и среднее предпринимательство сегодня формирует треть экономики региона. И задача краевых властей — помочь предприятиям сохранить рабочие места, адаптироваться к изменениям и найти возможности для роста.