Кондратьев: борьба за мирную жизнь идет и на информационном фронте

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Форум «Вся Россия-2022» проходит в Сочи с 23 по 27 сентября. В нем участвуют более 1 тыс. журналистов из всех регионов России и стран зарубежья.

В церемонии открытия форума приняли участие председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и заместитель полномочного представителя президента РФ в ЮФО Вероника Милинчук.

Владимир Соловьев, отметил, что проведение референдума по вопросу вхождения в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей совпало с датами форума, поэтому на форум смогли приехать не все журналисты.

«В тоже время сегодня форум объединил больше 1 тыс. человек со всей России, Беларуси, Сербии, Индии и других стран. Уверен, программа будет насыщена интересными событиями, мы обсудим самые важные вопросы, а встречи запомнятся надолго», — сказал председатель Союза журналистов РФ.

Вероника Милинчук зачитала приветствие Владимира Путина. По словам главы государства, традиционные сочинские встречи неизменно отличаются федеральной повесткой, широкой палитрой обсуждаемых тем, дают возможность для обмена опытом. Впервые участвуют журналисты из Донбасса. Освещая происходящие события, они проявляют высочайшее мужество, честно исполняют свой профессиональный и человеческий долг, отметил президент.

Вениамин Кондратьев подчеркнул, что форум отличается от предыдущих, так как на нем будут вырабатывать идеи, как действовать в новых условиях.

«Самое главное сейчас — сохранение стабильности в регионах, несмотря на разность мнений и взглядов. Гостеприимный Сочи как всегда радушно встречает участников форума. Но совсем рядом с нами идет спецоперация. На фронте наши парни отдают жизни, чтобы в российских городах был мир. Мы должны поддержать наших солдат, в том числе своей твердой принципиальной позицией. Ваша сила — в правде слова, объективности и честности, в стремлении отстаивать интересы собственной страны. Борьба за мирную жизнь идет и на информационном фронте, на котором также нужна победа», — сказал губернатор.

Во время форума наградили победителей всероссийского конкурса на лучшее журналистское произведение 2022 года Союза журналистов России. Награду получили 10 человек, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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