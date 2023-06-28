Кондратьев: более 370 тыс. самозанятых работают в Краснодарском крае

Кубань занимает первое место в ЮФО по числу самозанятых. С начала 2023 года их количество в регионе выросло на 27% — более чем на 77 тыс. человек.

По словам главы края Вениамина Кондратьева, рост числа людей, работающих на себя в качестве самозанятых, происходит благодаря комфортным условиям, действующим как на федеральном, так и на региональном уровнях.

«Прежде всего, это меры поддержки, предусмотренные профильным национальным проектом. Предпринимателям также доступны Фонд развития бизнеса, где предоставляют поручительства для кредитов, Фонд микрофинансирования с льготными займами, услуги по составлению бизнес-плана и продвижения своей продукции на маркетплейсах», — отметил губернатор.

Так, с начала 2023 года на Кубани более 1 тыс. самозанятых получили свыше 1,7 тыс. услуг. В краевом Фонде развития инноваций им предоставляют консультации, организационное сопровождение, проводят для них обучающие и акселерационные программы. Также самозанятые могут получить в аренду краевое и муниципальное имущество на льготных условиях, бесплатные рабочие места в 52 коворкинг-центрах края.

Кроме того, тем, кто выбрал работать на себя, помогают также в реализации товаров и услуг. К примеру, с этой целью работает онлайн-витрина, где самозанятые бесплатно могут размещать свои предложения.

Всю информация о господдержке можно найти на портале малого и среднего предпринимательства Краснодарского края, государственной цифровой платформе поддержки предпринимательства и в центре «Мой бизнес» по телефону 8-(800)-707-07-11, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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