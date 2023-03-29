Кондратьев: более 25 тыс. семей воспользовались программой «Семейная ипотека» в Краснодарском крае

Об объемах ипотечного кредитования в Краснодарском крае рассказал губернатор Вениамин Кондратьев.

Программа «Семейная ипотека» предусмотрена для покупки жилья на первичном рынке, земельного участка или строительства индивидуального дома. Глава региона отметил, что для молодых семей свое жилье является одним из важнейших вопросов.

«Приобрести его по льготной ставке они могут благодаря «Семейной ипотеке». Она действует с 2018 года и остается одной из самых популярных программ с господдержкой —в крае за это время выдали кредитов на сумму свыше 85 млрд рублей», — рассказал глава региона.

Вениамин Кондратьев отметил, что благодаря программе «Семейная ипотека» жилье смогли приобрести более 25 тыс. семей. По словам губернатора, по этому показателю Кубань входит в число лидеров по стране.

По общим объемам ипотечного кредитования Кубань находится на 3-м месте в России, уступая только Москве и Московской области. Программой могут воспользоваться семьи, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023 года родился первый и последующий ребенок. Таким семьям предоставляют ипотеку по льготной ставке до 6% годовых. Всего в регионе за первые два месяца года банки выдали около 7 тыс. ипотечных кредитов на сумму 34,5 млрд рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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