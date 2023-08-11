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Кондратьев: более 22,5 тыс. тонн бахчевых культур уже собрали в Краснодарском крае

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-bolee-22-5-tys-tonn-bahchevyh-kultur-uzhe-sobrali-v-krasnodarskom-krae
Кондратьев: более 22,5 тыс. тонн бахчевых культур уже собрали в Краснодарском крае
Фото t.me/kondratyevvi

Кубань входит в пятерку крупнейших производителей арбузов и дынь в России.

«В Краснодарском крае уже собрали более 22,5 тысяч тонн бахчевых культур. Помимо традиционных сортов наши селекционеры выращивают и экзотические виды – бессемянные арбузы, с желтой мякотью или порционные – весом до 500 грамм, которые пользуются популярностью у жителей и туристов», — написал Вениамин Кондратьев в Telegram.

Он отметил, что край часть продукции поставляет в другие регионы страны.

Ежегодно арбузами и дынями в регионе засеивают более 5 тыс. га полей. Это позволяет в среднем получать 76 тыс. тонн продукции. Больше всего бахчевых культур выращивают в Темрюкском, Кавказском, Гулькевичском и Белоглинском районах, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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