Кондратьев: без чуткого и грамотного учителя школа будет просто зданием

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и министр просвещения РФ Сергей Кравцов отметили успехи и заслуги педагогов Кубани.

Глава Кубани подчеркнул, что многие из этих учителей являются представителями педагогических династий.

«Этот год объявлен Годом педагога и наставника. Мы много делаем для создания крепкой материальной образовательной базы, но без чуткого и грамотного учителя школа будет просто зданием. Цель образования не просто научить формулам и правилам, а сформировать личность и дать ценностные ориентиры, воспитать патриота и гражданина», — сказал Кондратьев.

Он отметил, что край продолжит поддерживать педагогов. На Кубани учителям предоставляются субсидии для приобретения жилья, региональные доплаты за классное руководство и воспитание талантливых учеников.

«Уверен, что мы справимся с задачей поднять престиж профессии учителя, чтобы династии продолжались», — написал Кондратьев в Telegram.

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Министр просвещения РФ Сергей Кравцов наградил нагрудным знаком «Почетный наставник» учителя истории и обществознания школы № 1 станицы. Каневской Ларису Криворучко и учителя английского языка лицея № 1 Славянска-на-Кубани Галину Мирную. Нагрудный знак «За верность профессии» вручили директору краснодарской гимназии № 82 Алле Скитевой.

«Отметили и молодых педагогов. Так, нагрудный знак «Молодость и профессионализм» вручили учителю физической культуры и ОБЖ школы № 1 станицы Кущевской Эдуарду Глебову, учителю начальных классов гимназии № 14 Наталье Мирошниченко, учителю технологии и ИЗО школы №23 села Великовечное Белореченского района Надежде Хоружиной и учителю информатики школы № 5 станицы Старовеличковской Евгению Чуб. Поздравляю наших педагогов с заслуженными наградами!», — написала вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова в Telegram.

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