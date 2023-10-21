Кондратьев: Анапа по праву считается волейбольным центром страны

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев принял участие в открытии спорткомплекса «Волейград Арена» и Аллеи Славы отечественного волейбола в Анапе.

«В Краснодарском крае около 3 млн жителей занимаются спортом, из них 120 тыс. — волейболом, а Анапа по праву считается волейбольным центром страны. Более 15 лет в «Волей Граде» тренируются и соревнуются лучшие команды со всей России, создаются условия для привлечения молодежи к занятиям физической культурой. Сегодня этот современный центр продолжает развиваться. Поздравляю всех спортсменов и жителей. Не сомневаюсь, новый многофункциональный комплекс будет способствовать новым достижениям и развитию массового спорта в Краснодарском крае», — сказал губернатор.

Под одной крышей открылись два спортивных объекта — комплекс с трибунами на 1,5 тыс. мест для волейбола и крытый 25-метровый бассейн, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

«Сегодня в центре «Волей Град» работают многие объекты. На них продолжат тренироваться спортсмены классического и пляжного волейбола всех уровней — сборной страны, команд мастеров и детей, а также других видов спорта. Хочу пожелать, чтобы эта инфраструктура способствовала каждому, кто здесь готовится, достигать такого результата, к которому он стремится», — отметил Патрушев.

Площадь комплекса — более 7,7 тыс. кв. м. Там оборудовали профессиональную волейбольную арену и трибуны, а также бассейн с пятью дорожками и места для зрителей. Один из крупнейших универсальных спортивных комплексов международного уровня в России будет открыт не только для спортсменов, но и для жителей и отдыхающих, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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