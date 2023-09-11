Кондратьев: 9,7 млн туристов со всей России отдохнули летом в Краснодарском крае

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал об итогах высокого курортного сезона.

По словам главы Кубани, несмотря на то, что высокий летний сезон завершен, отели и гостиницы на черноморском побережье загружены на 92%, а на Азовском — на 91%.

«Кроме отдыха у моря, гостей привлекают разные активности — походы, экскурсии, велотуры, а также винный и гастротуризм. Важно, чтобы те, кто побывали у нас впервые, захотели вернуться в любое время года. Поэтому и дальше будем создавать комфортные условия — обустраивать пляжи, открывать новые гостиницы, организовывать интересные программы», — отметил Кондратьев.

В этом году в летний курортный сезон Кубань приняла на 5% больше отдыхающих, чем в прошлом. С начала года турпоток составил 13,4 млн туристов. Помимо этого, в регионе отдых востребован в разных ценовых сегментах. Спрос на отели уровня 4–5 звезд, которых в Краснодарском крае 285, значительно превышает предложение. Всего для туристов доступны 10,7 тыс. объектов размещения на 625 тыс. мест.

Кроме того, на Кубани действует 578 экскурсионных бюро. Помимо традиционного пляжного отдыха, растет популярность гор и активного отдыха. Так, в регионе работают 211 туристских маршрутов, в том числе и новые. В 2023 году зарегистрировали еще 17, а 12 маршрутов расчистили и промаркировали.

С однодневными экскурсионными визитами Кубань посетили 4 млн туристов. Этому также способствовала федеральная кампания «Выходите в выходные в соседние города», которую проводят при поддержке нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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