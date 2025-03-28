Кондратьев: 650 млн рублей направили на закупку техники для расчистки рек

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал о работе по расчистке русел рек на Кубани.

Глава региона отметил, что в крае протекает порядка 8 тыс. рек общей протяженностью около 30 тыс. км, и важно своевременно расчищать и углублять русла, чтобы сохранить их пропускную способность. Для этого в числе прочего закупают дорогую спецтехнику.

«За последние три года на эти цели направили 650 млн рублей, приобрели более 50 земснарядов, экскаваторов, бульдозеров и самосвалов. В текущем году выделим еще 105 млн рублей», — сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

На Кубани в 2025 году предстоит расчистить свыше 16 км русел, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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