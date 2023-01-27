Кондратьев: 266 блокадников осталось в Краснодарском крае

В России отмечают 79-летие освобождения Ленинграда от немецко-фашистских захватчиков. Советские войска смогли полностью снять блокаду 27 января 1944 года. Героическая оборона города длилась 872 дня.

«С каждым годом все меньше становится свидетелей тех событий. От всего сердца желаю здоровья и долголетия каждому из 266 блокадников, проживающих сегодня в крае. Низкий поклон и вечная слава погибшим защитникам и жителям блокадного Ленинграда», — написал в Telegram губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Глава региона отметил, что блокада Ленинграда стала одним из наиболее страшных испытаний для советского народа в годы Великой Отечественной войны.

Ленинград оказался в блокаде 8 сентября 1941 года. В тот момент в городе было около 2,5 млн человек, в том числе 400 тыс. детей. Советская армия сумела прорвать блокаду города 18 января 1943 года, но полностью снять ее удалось только через год.

Правительственных наград были удостоены сотни тысяч граждан, 486 — получили звание Героя Советского Союза, из них 8 человек — дважды, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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