Кондратьев: 231 год назад императрица Екатерина II передала кубанские земли во владение Черноморским казакам

Жалованную грамоту о передаче казакам земли императрица Екатерина II подписала 30 июня 1792 года.

«В этот день в 1792 году произошло историческое событие – императрица Екатерина II подписала жалованную грамоту и передала кубанские земли во владение Черноморским казакам. Сегодня мы без преувеличения один из самых привлекательных регионов страны. С достоинством продолжаем славные традиции предков, бережно храним казачью культуру и вновь отстаиваем интересы нашего государства», — написал Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

За преданную службу и для защиты южных границ России передала казакам «в вечное владение» около 3 млн десятин земли. Жалованная грамота императрицы Екатерины II является одним из главных документов Кубанского казачьего войска, который позволил казакам наследственно содержать земли Кубани за службу Российской империи.

Сейчас жалованная грамота хранится в краснодарском музее имени Фелицына, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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