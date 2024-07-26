Кондратьев: 112 бассейнов для спортивного плавания работают в Краснодарском крае

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев отметил, что самый большой из бассейнов в регионе и в целом на юге России находится в «Городе спорта» в Краснодаре.

Площадь бассейна составляет 38 тыс. кв. м. На ней разместились залы для «сухого» плавания, хореографии, акробатики, силовых тренировок.

«На базе комплекса проводят краевые и всероссийские соревнования по плаванию, водному поло и прыжкам в воду. Для этого есть 2 чаши — олимпийская и глубокая с вышками и трамплинами. Еще две — для спортивно-оздоровительного плавания, в том числе для тех, кто только учится держаться на воде», — рассказал глава региона.

Кондратьев отметил, что сегодня плавание — востребованный вид спорта, потому в крае делают все, чтобы обеспечить инфраструктурой города и районы.

Всего в регионе сейчас работает 112 бассейнов: они расположены в школах, санаториях, спортивно-оздоровительных комплексах, фитнес-клубах.

«Важно создать равные условия для занятий спортом в городе и на селе. За последние пять лет в крае открыли 7 спортивных объектов с бассейнами: в станицах Калининской, Динской, Бриньковской, Павловской, Курганинске, Крымске и Краснодаре. Сейчас на стадии строительства еще 4 объекта», — добавил губернатор.

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