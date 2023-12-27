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Кондратьев: 100 новых автомобилей получили медучреждения Краснодарского края

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-100-novyh-avtomobilej-poluchili-meduchrezhdeniya-krasnodarskogo-kraya
Кондратьев: 100 новых автомобилей получили медучреждения Краснодарского края
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Средства на закупку машин выделили из бюджета Кубани. Губернатор Краснодарского края сообщил об этом 27 декабря.

По словам главы региона, всего в 2023 году в медучреждения Кубани закупили уже 310 автомобилей.

«Машины повышенной проходимости помогут участковым врачам и фельдшерам добираться до пациентов, доставлять жителей в больницу для оказания медицинской помощи или привозить лекарства в труднодоступные районы», — подчеркнул губернатор.

Ключи от новых машин передали главврачам 51 медорганизации края. Больше всего — сразу восемь автомобилей — получила Тбилисская ЦРБ, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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