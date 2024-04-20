Кондратьев: 1 млрд рублей выделили на проекты инициативного бюджетирования

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев оценил проекты победителей конкурса инициативного бюджетирования.

Проекты презентовали в Краснодарской филармонии имени Пономаренко — там прошло мероприятие, посвященное Дню местного самоуправления. Их представили победители конкурса из Тбилисского, Курганинского, Успенского и Апшеронского районов.

«Жители Краснодарского края участвуют в конкурсе не формально — они решают, где и какие объекты нужно обустроить для комфортной жизни. Мы такие начинания поддерживаем, в этом году увеличили финансирование проектов инициативного бюджетирования, потому что уверены, что средства пойдут на хорошие дела и будут освоены на благо жителей края. За 4 года край выделил на эти цели 1,3 млрд рублей. Благодаря этому осуществили 524 проекта. В этом году предоставили 1 млрд рублей, 211 проектов уже прошли конкурс», — сказал Кондратьев.

Глава региона осмотрел проекты, которые представили главы поселений. В станице Нижегородской Апшеронского района на месте заброшенных территорий оборудовали обустроенную площадку и фонтан, отремонтировали часовню, в Гуамке благоустроили сквер «Сказка».

«У вас очень красивое место и благоустройство сделано с большой душой, так могут сделать только такие люди, которые любят свои поселения», — отметил глава региона.

В станице Родниковской Курганинского района реализовали два проекта — Литературную аллею, где возрождают традиции чтения: там можно не только прочесть книги, но и обменяться ими. Другой проект — досуговая экосистема «Родниковские вечера»: там жители занимаются спортом, играют в настольные игры и общаются.

На «народный бюджет» в станице Тбилисской благоустроили сквер, в станице Убеженской Успенского района установили детскую игровую площадку на территории, прилегающей к сельскому дому культуры. Также там благоустроили мемориальный комплекс воинской слава.

Программа «Инициативное бюджетирование» действует на Кубани с 2020 года. В прошлом году решили увеличить объем финансирования на текущий год до 1 млрд рублей. Средства направлены из бюджета региона, пресс-служба администрации Краснодарского края.

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