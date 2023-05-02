Комплексное развитие популярной бухты Инал возьмет на себя специальная рабочая группа

В рабочую группу вошли представители региональных органов власти, муниципалитета и бизнес-сообщества. Об этом стало известно на совещании под председательством замглавы Краснодарского края Александра Руппеля.

Вице-губернатор подчеркнул, что бухта Инал благодаря близости к Краснодару и природным богатствам может привлекать еще больше туристов, которые не хотят далеко ехать ради отдыха.

«Но, к сожалению, до сих пор территория воспринимается как место, куда можно приехать на день, искупаться и уехать», — сказал Руппель.

Он сообщил, что число однодневных посетителей бухты превосходит количество проживающих в отелях.

«Сейчас в Инале работают 65 средств размещения, и большинство из них — в категории от «без звезд» до «3 звезд». Мы регулярно получаем жалобы на качество предоставляемых услуг — как в отелях, так и на набережной», — заявил вице-губернатор.

По его словам, следует комплексно подойти к развитию территории. Этим займется рабочая группа, которую возглавил врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия края Михаил Зарицкий.

При этом работа группы будет строиться во взаимодействии с бизнесом. Цель к 15 мая — согласовать дорожную карту со сроками и ответственными лицами, а к концу года — предоставить мастер-план развития бухты Инал, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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