Комплекс по выпуску картона и упаковки планируют построить на Кубани

Реализацию проекта комплекса глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев обсудил с руководством компании «Павлово-Посадский Гофрокомбинат».

«Строительство комплекса по производству гофрированного картона и упаковки — большой проект с объемом инвестиций 4,5 млрд рублей и созданием более 400 рабочих мест. Комбинат сможет выпускать упаковку, которая всегда востребована в транспортно-логистическом комплексе, пищевой промышленности, сельском хозяйстве. Для Краснодарского края, как ведущего аграрного региона, обеспечивающего продовольственную безопасность страны, надо не только вырастить, но и сохранить продукцию. Важно, что это будет безотходное и экологически чистое производство», — сказал Кондратьев.

«Павлово-Посадский Гофрокомбинат» — один из крупнейших производителей гофрированного картона в России, отметил руководитель группы управления проектами Илья Ермолов. По его словам, предприятие работает на высокотехнологичном оборудовании — там перерабатывают макулатуру, из которой делают картон и бумагу. Те в свою очередь идут на изготовление гофрокартона.

«Мы выпускаем различные виды продукции: гофрокартон, короба, лотки для пищепрома. Также сейчас реализуем подобный проект в Подмосковье и рассчитываем на запуск производственно-складского комплекса в Краснодарском крае. Мы также занимаем активную социальную позицию, предусматривающую участие компании в благоустройстве, реконструкции парков», — заявил Ермолов.

Вице-губернатор Александр Руппель пояснил, что упаковочная продукция в регионе востребована, а инвестор в перспективе планирует создать на Кубани промпарк, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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