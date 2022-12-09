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Комплекс «Ангел» будет фиксировать нарушения правил благоустройства в Новороссийске

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kompleks-angel-budet-fiksirovat-narusheniya-pravil-blagoustrojstva-v-novorossijske
Комплекс «Ангел» будет фиксировать нарушения правил благоустройства в Новороссийске
Фото t.me/kravchenko_glava_nvrsk

Программный комплекс «Ангел» в автоматическом режиме будет выявлять автомобили, паркующиеся на зеленых зонах или в местах, затрудняющих вывоз мусора. Также комплекс будет следить за перевозкой сыпучих или пылящих грузов без тента и правилами использования платных парковок.

О внедрении программного комплекса в Новороссийске 9 декабря сообщил глава города Андрей Кравченко. Он отметил, что с начала года вынесли свыше 30 тыс. постановлений об административных нарушениях. Сумма штрафов превысила 85 млн рублей.

«Это означает, что среди нас остаются люди, которые не ценят наш общий труд. Красивый, благоустроенный, комфортный и чистый город — это результат общей работы не только городских служб, но и каждого из нас! Уверен, что у нас, новороссийцев, получится наладить правильную культуру добрососедства, чтобы сделать наш город лучше», — написал Кравченко в Telegram.

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