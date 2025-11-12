Компаньону экс-судьи ВС РФ Момотова продлили арест на 2,5 месяца

Октябрьский районный суд Краснодара продлил до конца января содержание под стражей бизнесмена Андрея Марченко, его сына Ивана и доверенного лица предпринимателя Ольги Тимофеенко. Все они связаны с уголовным делом о мошенничестве против экс-судьи Верховного суда РФ Виктора Момотова.

«Суд продлил арест Андрею и Ивану Марченко, а также Тимофеенко на 2 месяца 16 суток», — сообщили «Кубань 24» в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Адвокат бизнесмена Иван Дворовенко уточнил, что защита ходатайствовала об изменении меры пресечения на домашний арест, однако суд отказал в удовлетворении просьбы.

«Постановление о продлении меры пресечения защита обжалует в апелляции», — заявил юрист.

Андрей Марченко являлся компаньоном экс-судьи Виктора Момотова. По версии Генпрокуратуры, он выступал фактическим совладельцем сети бизнес-отелей «Мартон». Это также подтвердил Останкинский суд Москвы, удовлетворив иск надзорного ведомства к Момотову об изъятии имущества на 9 млрд рублей.

В результате суд обратил в доход государства порядка 100 объектов недвижимости. Под арест попало все имущество Момотова, обоих Марченко, Тимофеенко и еще около 20 связанных с экс-судьей лиц.

Следствие утверждает, что по поручению Марченко Тимофеенко контролировала все финансовые операции гостиничного бизнеса. Правоохранители считают, что даже после передачи бизнеса сыну Андрей Марченко неофициально фактически руководил компанией, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Генпрокуратура требовала изъять активы Момотова рыночной стоимостью от 9 млрд рублей. Владельца сети отелей Marton Андрея Марченко арестовали в день подачи иска Генпрокуратуры об изъятии имущества. Марченко обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, сообщил его адвокат. Сына Андрея Марченко Ивана также арестовали по уголовному делу о мошенничестве.

Отели сети Marton арестовали в восьми регионах по делу экс-судьи Момотова. Сообщается, что под арест или иные меры, в частности, запрещение регистрации, попали 35 отелей. На суде Марченко заявил, что Момотов до сих пор получал прибыль от отеля Marton.

