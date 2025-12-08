Компания «ВЕЗА» оборудовала новую учебно-исследовательскую лабораторию КубГТУ

Теперь студенты смогут готовиться к будущей профессиональной деятельности на современном оборудовании.

В новой лаборатории Кубанского государственного технологического университета будут постигать азы профессии будущие инженеры. У них появилась отличная возможность уже во время учебы применить теоретические знания на практике. На современном оборудовании студенты, изучающие отопление, вентиляцию и кондиционирование, будут ставить эксперименты и проводить исследования.



«Когда мы создаем такие современные лаборатории, уже не боимся того, что студент, когда выпустится, будет не готов к своей профессиональной деятельности. Потому что он уже во время учебы в университете работает на профессиональном оборудовании, изучает все необходимые навыки, знания, умения по работе в своей предметной области», — говорит и. о. ректора КубГТУ Игорь Лагерев.

«Абсолютно правильное направление у компании, потому что, кроме теоретических знаний, студентам очень важно иметь практические навыки. Как говорится, потрогать ручками оборудование, с которым они в дальнейшем уже будут работать на производстве», — отмечает руководитель департамента строительства Краснодара Александр Мадовский.

Лабораторию оборудовал российский холдинг «ВЕЗА». Производитель климатического и вентиляционного оборудования реализует программу поддержки университетов, в рамках которой производит пожертвования в виде оснащения учебных аудиторий и помогает создавать специализированные лаборатории для практической подготовки будущих инженеров.

«Сегодня мы открываем лабораторию в Краснодаре — в КубГТУ. Надеемся, что данное партнерство принесет нам значительные плоды в качестве высококвалифицированных специалистов на рынке труда», — говорит начальник отдела поддержки обособленных подразделений департамента региональных отношений ООО «ВЕЗА» Кристина Загуменная.

Но проект рассчитан не только на студентов. В планах университета — проводить в лаборатории семинары для практикующих инженеров всего региона. Также сюда будут приглашать старшеклассников, чтобы помочь им с выбором профессии. Лаборатория станет площадкой для совместной работы: студенты КубГТУ вместе с преподавателями смогут вести здесь научные исследования.

«Это сотрудничество важно для всех участников строительной отрасли, для будущих специалистов. На базе этой лаборатории планируется проведение обучающих мероприятий для школьников, специализирующихся в строительные классы, в инженерные классы, в рамках совместной программы с департаментом строительства Краснодара», — подчеркивает руководитель подразделения «ВЕЗА-Краснодар» Сергей Войтов.

Это шаг к тому, чтобы образование стало более открытым и полезным для всей инженерной отрасли края.

