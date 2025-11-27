Компания «ТНС энерго Кубань» опровергла сообщения о взломе своего сайта

Информацию о том, что поставщик энергии якобы зафиксировал масштабную кибератаку на свой интернет-портал, распространили 27 ноября в соцсетях.

В фейковом сообщении говорится, что злоумышленники получили доступ к официальному сайту «ТНС энерго Кубань» и системе начислений за электроэнергию, что может привести к перенаправлению платежей абонентов на подставные реквизиты. В компании опровергли эту информацию.

«Эти сведения не соответствуют действительности. Все сервисы «ТНС энерго Кубань» работают в штатном режиме. Официальный сайт и личный кабинет доступны в обычном порядке. Данные в полной безопасности», — сообщили журналистам «Кубань 24» в «ТНС Энерго Кубань».

Также абонентов призвали получать информацию только из официальных источников — сайта и Telegram-канала.

