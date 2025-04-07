Компания «ССК» вручила ключи от квартир новоселам в Краснодаре

Сдали в эксплуатацию многоквартирный дом практически на 400 квартир. Развлечение застройщики подготовили и для взрослых, и для детей.

Восьмой литер в жилом комплексе «Лучший» стал первым из введенных в эксплуатацию. Вокруг дома зоны отдыха, детские и спортивные площадки. В торжественной обстановке вручали ключи новым жителям.

«Каждое такое мероприятие — это очень важное для нас как для застройщика. Для собственников — это начало совершенно нового этапа — приятные хлопоты, ремонт, переезд и жизнь в современном комплексе, где предусмотрено все для комфорта взрослых и детей», — отметил директор Краснодарского филиала «ССК» Сослан Гуккаев.

«Очень красивые подъездные группы, входные группы, лифты шикарные. В принципе наши ожидания оправдались на все 100%, мы очень довольны покупкой», — рассказали новоселы Анастасия и Григорий Маркарян.

Вскоре в жилом квартале будет много магазинов и досуговых центров. Рядом уже есть детский сад, застройщик построит еще две школы и два дошкольных учреждения. Не за горами площадки для баскетбола, футбола, теннисный корт и зона выгула питомцев. Всего в ЖК возведут более 4 тыс. квартир, сдать которые компания планирует в течение года.

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