Компания «ССК» вручила ключи новоселам ЖК «Сердце» в Краснодаре

Сакура, камелии, индийская сирень и магнолии — свой ботанический сад теперь будет радовать жителей нового ЖК премиум-класса в Краснодаре. В закрытом дворе расположены зеленые зоны и пространства для отдыха детей и взрослых.

Жилой комплекс «Сердце» на улице Школьной встречает своих будущих жителей. Первые ключи от квартир уже выдают собственникам.



«Нам понравился этот проект — его грандиозность и масштабность. Плюс нам понравилась инфраструктура. Мы выбрали, на мой взгляд, самую удачную планировку из всех возможных. Еще здесь рядышком парк, несколько торговых центров, детские садики и школы», — поделились жители ЖК «Сердце» Геворг и Нелли Караманянц.

Также для комфорта сделали собственную территорию — двор на стилобате, доступ к которому будет только у жителей. Здесь уличные тренажеры, фонтан, беседки, детские площадки и места для отдыха взрослых. На верхних этажах: фитнес-клуб с зоной СПА и рестораном с видом на столицу Кубани.

«Новый жилой комплекс, впечатляющий своей архитектурой, фасадами из премиальных материалов и вечерней подсветкой, станет украшением Краснодара и новой точкой притяжения. Счастливые обладатели квартир в «Сердце» смогут каждый день пользоваться всей инфраструктурой комплекса», — отметил директор Краснодарского филиала «ССК» Сослан Гуккаев.

Также на первых этажах комплекса разместятся кафе, пекарни, салоны красоты и аптеки.

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