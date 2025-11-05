Компания «ССК» вручила ключи новоселам ЖК «Дыхание» в Краснодаре

В Краснодаре один из крупнейших российских застройщиков, компания «ССК», выдал ключи от новых квартир сразу 100 жителям ЖК «Дыхание».





Приятная музыка, розыгрыш призов, закуски для гостей, яркие воздушные шарики и детские улыбки — компания «ССК» вручила ключи от квартир жителям 28 и 29 литеров квартала «Дыхание». Счастливые владельцы заполняли документы и шли осматривать заветные метры. Впереди — ремонт и переезд, но ожидание того стоило.

«Жилой квартал «Дыхание» создан для комфортной и спокойной жизни в отдалении от шумных трасс. Комфортные квартиры с планировками на любой вкус, прогулочные и спортивные зоны, множество детских площадок, пространства без машин, много воздуха и света», — отмечает директор Краснодарского филиала компании «ССК» Сослан Гуккаев.

Большая часть домов в квартале давно сданы и активно заселяются — новоселов встретит как дружная компания соседей, так и множество объектов коммерческой и социальной инфраструктуры.

«Очень красиво, своя домашняя атмосфера. Сюда приезжаешь и чувствуешь себя как дома», — делится новосел Анастасия Бабкина.

Каждый житель «Дыхания» найдет здесь уголок по своему вкусу благодаря огромному разнообразию спортивных зон и объектов, а также местам для прогулок или созерцания.

Читайте также: в Краснодаре цены на жилье оказались ниже, чем в крае.

Подпишись, здесь всегда интересно.