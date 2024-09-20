Компания МТС запустила аудиогид про историю дома купцов Аведов в Краснодаре

Дому купцов Аведовых в Краснодаре вернули исторический обликю Зданию в стиле модерн в этом году исполнилось 110 лет, порядка 30 лет им владеет компания МТС. За это время проводили текущий и капитальный ремонт Дома Аведовых, однако руководство приняло решение, что нужно отреставрировать его фасад в соответствии с первоначальным обликом, ведь особняк входит в реестр культурного наследия края.

Реставрацию проводили аккуратно, чтобы сохранить особенности фасада — декоративные русты, аттик и парапетные тумбы. Все старались приблизить к изначальной задумке архитектора.

«Для нас проект был вдвойне сложный, потому что мы, как владельцы исторического здания, обязаны все работы по его восстановлению согласовывать с Управлением по охране памятников и культурного наследия», — отмечет директор МТС в Краснодарском крае Сергей Ласкавый.

На реализацию масштабного социо-культурного проекта потребовалось около двух лет. Результат впечатляет: зданию вернули утраченные элементы декора, литые чугунные балконы, подобрали оригинальный цвет окраски, установили деревянные окна и двери.

К реставрации привлекали авторскую группу архитекторов. Они изучали снимки здания в разные исторические периоды, прослеживали все изменения дома. Получилось почти также, как и задумал зодчий Михаил Рыбкин еще в 1914 году.

«Богатство и разнообразие объектов культурного наследия — это уникальный потенциал для развития нашего города в сфере науки, культуры, туризма. Но мы понимаем, что это богатство нужно оберегать и сохранять. Обладать объектом культурного наследия — это не только престижно, но и большая ответственность», — отмечает начальник управления государственной охраны объектов культурного наследия администрации Краснодарского края Георгий Давыденко.

Внутри помещения не сохранились подлинные элементы, поэтому компания МТС соединила в интерьере ожившую историю и цифровые технологии.

«Внутри здания расположен информационный стенд с QR-кодами. Чтобы узнать больше об особняке, достаточно навести на QR-код камеру, и откроется сайт с аудиогидом», — сообщает корреспондент «Кубань 24» Виктория Зальцман.

В аудиогиде компания МТС собрала интересные факты о доме, архивные фотографии столетней истории здания. То есть это бесплатная экскурсия в свободном доступе.

Салоны экосистемы, несмотря на цифровизацию, остаются по-прежнему единственной точкой офлайн-контакта с клиентами. Теперь в качестве бонуса посетители смогут не только решить свои вопросы, но и прикоснуться к архитектуре города.