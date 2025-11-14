Компания «Магнит» запустит ребрендинг магазинов косметики

Сеть магазинов косметики решили переименовать, чтобы усилить различие между косметическими магазинами и продуктовыми точками «Магнита».

После ребрендинга появится три формата магазинов: «бьюти», специализирующийся на косметике и парфюмерии, household с товарами для дома и стандартный дрогери.

Под вывеской «М.Косметик» будут работать магазины форматов «household» и дрогери, а под брендом «М.Кос» — бьюти-сторы.

Первый магазин-дрогери откроется в конце ноября. Магазин бьюти-кластера начнет работу на улице Красной в Краснодаре 15 ноября. Кроме того, до конца 2025 года откроется до семи бьюти-сторов в разных городах, сообщает «РБК Краснодар».

