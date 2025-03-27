Компания Ariston планирует возобновить работу в России

Производитель бытовой техники Ariston решил вернуться на российский рынок.

Итальянская компания объявила о возвращении операционного контроля над своим российским подразделением. Это произошло после того, как президент РФ исключил «дочку» Ariston из списка компаний, в отношении которых вводили временное управление.

«Мы очень довольны решением российских властей восстановить Ariston Group в качестве владельца и управляющего нашей российской дочерней компании», — говорится в пресс-релизе компании.

По словам председателя совета директоров Ariston Group Паоло Мерлони, фирма планирует возобновить сотрудничество с российским руководством, «полностью соблюдая существующие санкции», сообщает RT.

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