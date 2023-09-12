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Компания Apple показала новый iPhone 15

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kompaniya-apple-pokazala-novyj-iphone-15
Фото apple.com

Презентация новых устройств компании Apple состоялась 12 сентября. Были анонсированы новые модели телефонов iPhone 15 и iPhone 15 Plus.

Новый смартфон получил такой же вырез экрана Dynamic Island, как у прошлогодних iPhone 14 Pro. Диагональ экрана у iPhone 15 составляет 6,1 дюйма, у iPhone 15 Plus — 6,7 дюйма. Модели оснащены процессором Apple A16 Bionic, как и iPhone 14 Pro.

Apple увеличила емкость аккумулятора. В компании пообещали, что смартфон проработает на одном заряде «весь день». Смартфон имеет две камеры — стандартную и сверхширокоугольную. Разрешение основной камеры составляет 48 мегапикселей, она поддерживает цифровой двукратный зум.

Смартфон выйдет в пяти цветах: розовом, черном, белом, желтом и светло-зеленом. Корпус iPhone 15 имеет закругленные грани, и выполнен из стекла и алюминия. Задняя поверхность корпуса — матовая.

Модель оснащена защитным стеклом Ceramic Shield и разъемами для зарядного устройства USB Type-C.

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