Коммунальные службы Сочи перешли на усиленный режим работы перед Новым годом
В мэрии города-курорта 29 декабря прошло совещание с участием ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний.
Глава Сочи Алексей Копайгородский отметил, что в праздничные дни нагрузка на коммунальные системы возрастает.
«Чтобы обеспечить оперативное решение всех вопросов, всем управляющим компаниям, их у нас более 150, необходимо закрепить за домами дежурного сотрудника и сформировать аварийные бригады. Работа диспетчерской службы должна быть организована во всех управляющих организациях в круглосуточном режиме», — добавил он.
Во время новогодних каникул на курорте посменно будут дежурить 94 аварийные бригады — это почти 400 сотрудников коммунальных предприятий. Будут задействованы 108 единиц техники и 23 дизельных электростанции.
Сотрудникам коммунальных служб поручили быть готовыми к изменению погоды и, в случае снегопадов, сразу же приступать к уборке дорог и тротуаров, сообщает пресс-служба администрации Сочи.
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