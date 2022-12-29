Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Коммунальные службы Сочи перешли на усиленный режим работы перед Новым годом

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kommunalnye-sluzhby-sochi-pereshli-na-usilennyj-rezhim-raboty-pered-novym-godom
Коммунальные службы Сочи перешли на усиленный режим работы перед Новым годом
Фото пресс-службы администрации Сочи

В мэрии города-курорта 29 декабря прошло совещание с участием ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний.

Глава Сочи Алексей Копайгородский отметил, что в праздничные дни нагрузка на коммунальные системы возрастает.

«Чтобы обеспечить оперативное решение всех вопросов, всем управляющим компаниям, их у нас более 150, необходимо закрепить за домами дежурного сотрудника и сформировать аварийные бригады. Работа диспетчерской службы должна быть организована во всех управляющих организациях в круглосуточном режиме», — добавил он.

Во время новогодних каникул на курорте посменно будут дежурить 94 аварийные бригады — это почти 400 сотрудников коммунальных предприятий. Будут задействованы 108 единиц техники и 23 дизельных электростанции.

Сотрудникам коммунальных служб поручили быть готовыми к изменению погоды и, в случае снегопадов, сразу же приступать к уборке дорог и тротуаров, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Читайте также: жители Сочи до 31 января могут погасить долги по услугам «Водоканала» без оплаты пени.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Стало известно, где могут построить курортный город-миллионник в Краснодарском крае
Стало известно, где могут построить курортный город-миллионник в Краснодарском крае
В Тихорецке 20 человек эвакуировали при пожаре во Дворце Культуры
В Тихорецке 20 человек эвакуировали при пожаре во Дворце Культуры
Житель Краснодара на грузовике насмерть сбил подростка и скрылся с места ДТП в Адыгее
Житель Краснодара на грузовике насмерть сбил подростка и скрылся с места ДТП в Адыгее
Черный пиар: акция «Третий гроб в подарок» возмутила жителей Краснодара
Черный пиар: акция «Третий гроб в подарок» возмутила жителей Краснодара
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. «Третий гроб в подарок»: полиция Краснодара начала проверку странной акции
  2. Военная подготовка для взрослых: как проходит, где записаться
  3. Правительство РФ продлило действие льготной ипотеки до 1 июля 2024 года
  4. Горный шаттл из аэропорта в Красную Поляну запустили в Сочи
  5. Мужчина погиб, выпав из окна многоэтажки на Западном обходе в Краснодаре
  6. Генконсульство Турции перенесут из Новороссийска в Краснодар в 2023 году
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях