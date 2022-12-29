Коммунальные службы Сочи перешли на усиленный режим работы перед Новым годом

В мэрии города-курорта 29 декабря прошло совещание с участием ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний.

Глава Сочи Алексей Копайгородский отметил, что в праздничные дни нагрузка на коммунальные системы возрастает.

«Чтобы обеспечить оперативное решение всех вопросов, всем управляющим компаниям, их у нас более 150, необходимо закрепить за домами дежурного сотрудника и сформировать аварийные бригады. Работа диспетчерской службы должна быть организована во всех управляющих организациях в круглосуточном режиме», — добавил он.

Во время новогодних каникул на курорте посменно будут дежурить 94 аварийные бригады — это почти 400 сотрудников коммунальных предприятий. Будут задействованы 108 единиц техники и 23 дизельных электростанции.

Сотрудникам коммунальных служб поручили быть готовыми к изменению погоды и, в случае снегопадов, сразу же приступать к уборке дорог и тротуаров, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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