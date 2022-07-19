Комиссия МАК взялась за расследование крушения Ан-2 в Новокубанском районе
Происшествия
19.07.2022 17:43
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) занимается изучением причин падения Ан-2 в Краснодарском крае, из-за которого погибли два человека.
«Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе», — сообщается на сайте организации.
В сводных данных о происшествии сообщается о том, что самолет Ан-2 принадлежит частному лицу. Воздушное судно полностью разрушено.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», самолет Ан-2 рухнул при обработке сельхозполей, при заходе на посадку задев ЛЭП. Погибли два человека — пилот и пассажир. По факту крушения легкомоторного самолета возбуждено уголовное дело. В качестве приоритетных версий причин крушения рассматривают ошибку пилота и техническую неисправность.
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