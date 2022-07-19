Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Комиссия МАК взялась за расследование крушения Ан-2 в Новокубанском районе

Происшествия
19.07.2022 17:43
Ссылка https://kuban24.tv/item/komissiya-mak-vzyalas-za-rassledovanie-krusheniya-an-2-v-novokubanskom-rajone
Комиссия МАК взялась за расследование крушения Ан-2 в Новокубанском районе
Фото t.me/zmsutskr

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) занимается изучением причин падения Ан-2 в Краснодарском крае, из-за которого погибли два человека. 

«Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе», — сообщается на сайте организации.

В сводных данных о происшествии сообщается о том, что самолет Ан-2 принадлежит частному лицу. Воздушное судно полностью разрушено.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», самолет Ан-2 рухнул при обработке сельхозполей, при заходе на посадку задев ЛЭП. Погибли два человека — пилот и пассажир. По факту крушения легкомоторного самолета возбуждено уголовное дело. В качестве приоритетных версий причин крушения рассматривают ошибку пилота и техническую неисправность.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Росприроднадзор: загрязнение Черного моря не могло стать причиной гибели дельфинов
  2. Пивовары Краснодарского края заявили о возможном снижении объема продукции на 20%
  3. В Фестивальном микрорайоне Краснодара загорелась квартира в многоэтажке
  4. 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
  5. Пять неисхоженных водопадов Краснодарского края, которые удивят своей красотой
  6. ПБК «Локомотив-Кубань» возглавил бывший тренер сборной Словении Александр Секулич
ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Мэрия Сочи опровергла информацию о смерти 25 наркоманов в Адлерском районе
Мэрия Сочи опровергла информацию о смерти 25 наркоманов в Адлерском районе
МВД: в Сочи по подозрению в педофилии задержали 35-летнего жителя Белгорода
МВД: в Сочи по подозрению в педофилии задержали 35-летнего жителя Белгорода
Соцсети: в Сочи задержали педофила, который трогал ребенка в детской комнате пиццерии
Соцсети: в Сочи задержали педофила, который трогал ребенка в детской комнате пиццерии
Как изменятся платежи по коммуналке с 1 июля 2022 года для жителей Краснодарского края
Как изменятся платежи по коммуналке с 1 июля 2022 года для жителей Краснодарского края
На пляже в Новороссийске на глазах у отдыхающих утонула пенсионерка
На пляже в Новороссийске на глазах у отдыхающих утонула пенсионерка
Прямой эфир
Мы в соцсетях