Комиссия МАК взялась за расследование крушения Ан-2 в Новокубанском районе

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Межгосударственный авиационный комитет (МАК) занимается изучением причин падения Ан-2 в Краснодарском крае, из-за которого погибли два человека.

«Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе», — сообщается на сайте организации.

В сводных данных о происшествии сообщается о том, что самолет Ан-2 принадлежит частному лицу. Воздушное судно полностью разрушено.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», самолет Ан-2 рухнул при обработке сельхозполей, при заходе на посадку задев ЛЭП. Погибли два человека — пилот и пассажир. По факту крушения легкомоторного самолета возбуждено уголовное дело. В качестве приоритетных версий причин крушения рассматривают ошибку пилота и техническую неисправность.