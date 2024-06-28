Комикс «Кубанский самурай» опубликовали в Краснодаре

Его создатель ― краснодарец Алексей Пак. Автор соединил казачий быт и культуру Японии с жанром рисованных историй. Рассказ в картинках про мальчика Сашу и его деда, казака Федора уже получил признание от любителей комиксов за рубежом.

Новость о появлении комикса сразу стала вирусной. Идея соединить культуру Кубани и Японии поразила блогеров. Авторы даже создали тизер к своему произведению. Создателем «Кубанского самурая» стал Алексей Пак. Краснодарец работал над комиксом больше двух лет. Его команда выиграла грант практически на 500 тыс. рублей. На конкурс отправили свыше 12 тыс. работ. Несмотря на такую конкуренцию ― история про подростка Сашу и деда, казака Федора вышла в свет.

«Он не учит особо Сашу морали, но при этом транслирует патриархальные ценности, которые присущи нашему региону. Они крепнут в Саше, потому что он сталкивается со злом, с которым дед показывает на собственном примере, как надо бороться», ― отмечает создатель комикса Алексей Пак.

Создает комикс команда из разных регионов страны. Сценаристы и художники делают это вручную. Даже казачья хата нарисована так, что не сразу поймешь рисунок это или фотография. В комиксе запечатлены кубанские пейзажи. Склон, где сидят главные герои, на самом деле расположен недалеко от Усть-Лабинска. История про кубанского самурая еще не закончена, но фанаты уже хотят знать, будет ли продолжение.

«Это зависит от нашей аудитории. Насколько ей это понравится, насколько она готова подключится к созданию этого. Хотелось бы, чтобы молодые люди, которым это интересно, присылали свои комментарии», ― говорит Пак.

Комикс нашел отклик не только у кубанских и российских зрителей. Права на его издание захотели выкупить в Китае.

«Первые две главы уже доступны к прочтению. Их можно увидеть на разных сайтах. Просмотреть комикс можно в мельчайших деталях. Настолько хороша прорисовка, что даже не верится, что все это создано вручную. Потому и оценки пользователей не меньше 9 баллов», ― сообщает корреспондент Максим Шабалда.

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