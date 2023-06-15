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Командир звена Ми-24 с позывным «Кубань»: бои СВО отличаются от тех, что были в Сирии

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/komandir-zvena-mi-24-s-pozyvnym-kuban-boi-svo-otlichayutsya-ot-teh-chto-byli-v-sirii
Командир звена Ми-24 с позывным «Кубань»: бои СВО отличаются от тех, что были в Сирии

Командир звена Ми-24 с позывным «Кубань» служит в армейской авиации РФ с 2008 года.

Первый опыт участия в боевых действиях он получил на Северном Кавказе, затем были Сирийская Арабская республика, Нагорный Карабах, теперь — спецоперация на Украине. Наряду с выполнением боевых задач командир делится своими знаниями и мастерством с молодыми летчиками.

«Вся линия боевого соприкосновения буквально утыкана переносными зенитно-ракетными комплексами, которые для нас представляют основную опасность. Скажем так, сколько идет СВО, летчики в основном уже научились преодолевать эти трудности. Сейчас учим молодых пилотов. Преодолеваем, выворачиваемся, иногда уже даже внимания не обращаем. Так что все нормально», — приводит слова командира звена Ми-24 Telegram-канал Минобороны РФ.

Летное звено работает по опорным пунктам противника и бронетехнике.

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