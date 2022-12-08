Команда КубГУ заняла второе место по итогам сезона НСФЛ

В Краснодаре решилась судьба золотых медалей в Национальной студенческой футбольной лиге. Чтобы стать чемпионами, футболистам из КубГУ нужно было побеждать чемпиона последних двух сезонов — команду из Симферополя.

Этот гол мог стать для хозяев золотым. Его автор — Владислав Тюфяков, единственный чемпион Европы среди вузов в составе КубГУ. Домашняя концовка сезона могла стать чемпионской, если бы не два мяча чемпионов лиги из Крыма. Один из них — автогол защитника хозяев Диоманда.

«Это стечение обстоятельств. Я бы хотел поблагодарить Диоманда за турнир. Да всех хотел бы поблагодарить. На месте Диоманда мог бы оказаться каждый, я не считаю, что это надломный момент», — сказал игрок команды КубГУ Антон Поправкин.

Краснодарцев устраивала только победа. Крымчане держались при мощной поддержке своего фан-сектора. Результат первого тайма остался неизменным — 1:2.

«Мы не забывали про то, что у нас серия из 20 побед подряд была. Вчерашний матч — это была ошибка. Такое случается, это спорт. Сегодня мы выходили как на каждый матч, чтобы добыть очередную победу», — рассказал игрок команды КФУ Владимир Пшеничников.

У Кубанского и Крымского университетов теперь по три победы в Национальной студенческой футбольной лиге. Перевесить одну из чаш весов может следующий сезон.