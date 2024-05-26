Команда Кубанского университета физкультуры победила во Всероссийском фестивале

Всероссийский фестиваль студентов спортивных вузов состоялся на территории Чайковской государственной академии физической культуры и спорта.

На фестиваль приехали более 270 студентов в составе команд 14 лучших университетов России и Беларуси. Состязания проходили в течение 4 дней. В программу вошли спортивные, культурно-творческие и научно-просветительские мероприятия.

Участники состязались также в творческом конкурсе «Спорт будущего», конкурсе научных докладов на тему перспектив развития физической культуры и спорта, а также в знаниях истории отечественного олимпийского движения.

Студенты Кубанского государственного университета физической культуры, спорта и туризма заняли первое место в общекомандном зачете.

«Поздравляю команду студентов Кубанского государственного университета физической культуры, спорта и туризма с первым местом на Всероссийском фестивале. Один из лучших и ведущих вузов страны подготовил множество высококлассных спортсменов, в числе которых победители и призеры Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы, а также тренеров и специалистов», — отметил вице-губернатор Кубани Александр Власов.

Фестиваль проходил в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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