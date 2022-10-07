Команда Академии футбола Краснодарского края дома сыграет с владикавказской «Аланией»

Видео канала «Кубань 24»

Кубанские команды готовятся к очередным матчам ЮФЛ-Юг. В разгаре второй, заключительный этап.

Коллективы поделили на две группы. Во вторую по силе попали новороссийская спортшкола «Черноморец» и «Сочи». А воспитанники «Краснодара» и краевой Академии футбола оказались в компании сильнейших.

«Наша команда вышла в «золотую» восьмерку с «золотыми» очками и на сегодняшний день занимает третье призовое место. Задача — занять одно из призовых мест. Игры, конечно, сложные, непростые. К каждой игре приходится готовиться, в каждой игре приходится разбирать соперника», — сказал директор Академии футбола Краснодарского края Валерий Завьялов.

Футболисты краевой Академии уступают в таблице только ростовской «Чайке» и владикавказской «Алании». Команду из Северной Осетии они примут на родном поле 8 октября. Начало матча в 11:00.

За плечами у краснодарцев 16 матчей в дебютном сезоне в южной ЮФЛ, впереди еще 6. В случае домашней победы кубанцы поднимутся на второе место. Сезон завершится в середине ноября.

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