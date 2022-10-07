Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Команда Академии футбола Краснодарского края дома сыграет с владикавказской «Аланией»

Спорт
07.10.2022 13:22
Ссылка https://kuban24.tv/item/komanda-akademii-futbola-krasnodarskogo-kraya-doma-sygraet-s-vladikavkazskoj-alaniej
Видео канала «Кубань 24»

Кубанские команды готовятся к очередным матчам ЮФЛ-Юг. В разгаре второй, заключительный этап.

Коллективы поделили на две группы. Во вторую по силе попали новороссийская спортшкола «Черноморец» и «Сочи». А воспитанники «Краснодара» и краевой Академии футбола оказались в компании сильнейших.

«Наша команда вышла в «золотую» восьмерку с «золотыми» очками и на сегодняшний день занимает третье призовое место. Задача — занять одно из призовых мест. Игры, конечно, сложные, непростые. К каждой игре приходится готовиться, в каждой игре приходится разбирать соперника», — сказал директор Академии футбола Краснодарского края Валерий Завьялов.

Футболисты краевой Академии уступают в таблице только ростовской «Чайке» и владикавказской «Алании». Команду из Северной Осетии они примут на родном поле 8 октября. Начало матча в 11:00.

За плечами у краснодарцев 16 матчей в дебютном сезоне в южной ЮФЛ, впереди еще 6. В случае домашней победы кубанцы поднимутся на второе место. Сезон завершится в середине ноября.

Читайте также: как кубанские команды провели первый этап Южной футбольной лиги.

Автор:
Максим Герасин
ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Очень странные шары: в лесах Сочи жители обнаружили огромные металлические сферы
Очень странные шары: в лесах Сочи жители обнаружили огромные металлические сферы
В Новороссийске Гордума одобрила кремацию в картонных гробах
В Новороссийске Гордума одобрила кремацию в картонных гробах
С чего начинается Родина или кто расскажет детям мобилизованных, что их отцы — герои?
С чего начинается Родина или кто расскажет детям мобилизованных, что их отцы — герои?
На Кубани утвердили порядок назначения выплаты в 100 тыс. рублей мобилизованным
На Кубани утвердили порядок назначения выплаты в 100 тыс. рублей мобилизованным
Президент РФ подписал указ об отсрочке от мобилизации для студентов и аспирантов
Президент РФ подписал указ об отсрочке от мобилизации для студентов и аспирантов
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. С чего начинается Родина или кто расскажет детям мобилизованных, что их отцы — герои?
  2. Опрос: больше половины жителей Краснодарского края хотят работать на удаленке
  3. Кредитные каникулы для участников СВО — ответы на важные вопросы
  4. В Краснодарском крае с начала года 9,5 тыс. человек стали банкротами
  5. Курс на запад: о новых трамвайных линиях Краснодара из первых рук
  6. Почему на передовой нет чистого белья и стоит ли это общественной дискуссии?
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях