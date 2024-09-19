Количество заявок на образовательные кредиты за год увеличилось вдвое

Летом 2024 года банк РНКБ (входит в группу ВТБ) принял более 2 тыс. заявок на образовательные кредиты с господдержкой. По статическим данным за год популярность кредита на образование выросла вдвое (летом 2023 года заявку подавали порядка 1 тыс. человек). Чаще всего кредит с господдержкой брали будущие юристы, прокуроры, экономисты, врачи и управленцы.

Почти 80% заявок на оформление образовательного кредита подавались дистанционно через официальный сайт банка. Более 65% заемщиков оформляют кредит для получения высшего образования, остальные — для получения среднего профессионального образования в колледжах и техникумах.

В топ образовательных учреждений, на обучение в которых клиенты РНКБ оформляют кредиты, вошли:

Севастопольский государственный университет;

Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского;

Российский государственный университет правосудия;

Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина;

Кубанский государственный университет.

Средний возраст заемщиков — 20 лет, самому старшему — 57 лет, младшему — 15 лет. Соотношение заёмщиков — мужчин и женщин примерно одинаковое — 46% и 54%, соответственно.

Средний чек образовательного кредита с государственной поддержкой составил 556 тыс. рублей.