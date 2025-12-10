Количество самозанятых в 2025 году на Кубани увеличилось на 21%

За первые 10 месяцев этого года число самозанятых в регионе достигло 733,8 тыс. человек.

Как сообщили в департаменте развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края, с января по октябрь количество самозанятых выросло на 127,4 тыс. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

«По количеству самозанятых Кубань лидирует среди регионов Южного федерального округа. На регион приходится 42,2% от всех самозанятых в ЮФО. Кроме того, Краснодарский край занимает 4-е место по количеству самозанятых среди субъектов России после Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга», — отметили в ведомстве.

Согласно Федеральному закону от 27 ноября 2018 года №422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход», плательщику необязательно указывать вид деятельности.

По данным Федеральной налоговой службы, доля самозанятых, не указавших свой вид деятельности, составляет 59,1%. Выбрали вид деятельности «прочее» 2,9% самозанятых, еще 2,7% — указали «строительство», 2,5% — «перевозку пассажиров», 2,4% — «маникюр, педикюр», 2,3% — «торговлю продукцией собственного производства».

Как сообщил адвокат, управляющий партнер адвокатского бюро «Правовой статус» Алексей Иванов, количество самозанятых растет. При этом за юридической помощью они обращаются только после того, как столкнутся с ограничениями режима.

«Самые частые проблемы — невозможность работать с крупным бизнесом и бюджетом, ограничения по обороту и риски переквалификации отношений в трудовые. Для многих это удобный старт, но не универсальная модель», — пояснил Иванов.

Он добавил, что самозанятость подходит для точечных услуг, но не для ведения устойчивого бизнеса, сообщает «Ъ-Кубань».

