Количество фальшивых купюр уменьшилось на 13% с начала года на Кубани

Банки Краснодарского края за 9 месяцев текущего года выявили фальшивки на 950 тыс. рублей.

В сравнении с прошлым годом количество фальшивых купюр уменьшилось на 41 штуку — в 2024 году банки зафиксировали 307 фальшивок, а в 2025 — 266.

Чаще всего подделывали купюры номиналом 5 тыс. рублей образца 1997 года — 170 штук. Фальшивок номиналом 1 тыс. рублей выявили 78 штук, 2 тыс. рублей — 11 штук, 500 рублей — 3 штуки.

Также в Краснодарском крае подделывали иностранные купюры — 15 долларов США и 1 фальшивка евро. Все поддельные деньги изъяли из оборота.

Согласно прошлогоднему опросу Банка России, жители страны самостоятельно проверяли подлинность крупных купюр по наличию водяного знака, который видно при рассмотрении на просвет. Таким же способом можно проконтролировать защитную нить.

Скрытые буквы «РР» или символ рубля можно увидеть, если повернуть купюру под острым углом. В зависимости от ориентации банкноты буквы выглядят светлыми на темном фоне или темными на светлом. Также можно прощупать рельефную надпись: «Билет Банка России».

«Если вам дали сдачу наличными на рынке или в магазине, лучше убедиться в подлинности денег. Для надежности нужно проверить не менее трех защитных элементов и при этом разными способами», — сообщил заместитель начальника Южного ГУ Банка России Владимир Лютов.

Он напомнил, что расплачиваться фальшивкой нельзя. Если есть сомнения в подлинности купюры, лучше отнести ее в банк на бесплатную экспертизу, сообщает пресс-служба Южного ГУ ЦБ РФ.

