Когда лучше покупать билеты на электричку или поезд в Краснодарский край

С наступлением лета приобрести билеты на поезда и электрички в Краснодарский край и из него стало сложнее. Как обстоят дела с этим сейчас, выяснила специальный корреспондент «Кубань 24» Юлия Проценко.

Лилия Макридина с детьми едет к маме в Саратовскую область на поезде Адлер — Казань. По словам женщины, билетов нет в оба направления. В Сочи она возвращается 13 июля: на эту дату смогла взять последний билет за 5 тыс. рублей на верхнюю полку в плацкарте.

«Покупали билеты заранее, где-то недели за три, но с трудом. Нижние крайние места купили. Обратно тоже взяли билеты заранее, и тоже с трудом», — делится жительница Сочи Лилия Макридина.

Летом не всегда бывают билеты и на электричку дальнего следования. Василий Беликов покупал билет в Горячий Ключ. По его словам, купить билеты день в день невозможно.

«Туда сегодня на поезде поеду. Обратно уже в пятницу, поеду на электричке — заранее купил билет», — рассказывает житель Горячего Ключа Василий Беликов.

Такая же ситуация с поездами в пик сезона и в Сочи, причем в оба направления. Потому тем, кто собирается приехать на курорт из северных городов России, необходимо купить билеты на поезд как минимум за месяц до поездки.

Многие пассажиры двухэтажного поезда из Москвы билеты брали за два или три месяца до отпуска.

«Мы покупали билеты за полгода до поездки. Потому что сразу их не приобретешь, нужно заранее позаботиться об этом», — отмечает туристка из Москвы Анастасия Литвинова.

«Как все забронировали, так все и купили билеты на поезд. Иначе потом сложно было бы. Нам купе нужно было на четверых», — говорит туристка из Москвы Татьяна Афанасьева.

Дефицит билетов московские специалисты называют временным, и связывают с колоссальным спросом на отдых в крае и закрытием южных аэропортов.

«В настоящий момент со стороны «Российской железной дороги» сделано, мне кажется, все возможное: выведен дополнительный подвижной состав, грамотно организовано расписание. Но, тем не менее, билетов нет. И здесь важно со стороны регионов Юга организовать слаженную работу», — рассказывает председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.

Железнодорожники запустили для пассажиров «Лист ожидания». Это новый онлайн-сервис, который дает возможность купить билет на уже «распроданный» поезд, если в нем появятся места, например, кто-то вернет билет.