Кофейня «Зацепи» появится в DOGMA PARK

Erid: 2VSb5zK3b1j

Сеть кофеен «Зацепи» откроет свою точку в микрорайоне DOGMA PARK. Новое пространство заработает уже в следующем году по адресу: ул. Марины Цветаевой, 7, строение Б.

DOGMA PARK активно заполняется новыми точками притяжения. Всего под коммерческие помещения в микрорайоне предусмотрено около 53 тыс. кв. м. Уже открыты пекарня, аптека, магазины свежих овощей и фруктов и строительных материалов. В декабре ожидается открытие магазина сети «Магнит».

«Мы стремимся развивать коммерческую инфраструктуру своих проектах и расширять партнерские отношения, формируя для жителей наших кварталов комфортное пространство. Важно, чтобы все необходимое для жизни и отдыха можно было получить, не выезжая за пределы ЖК. Так, сотрудничество с сетью кофеен «Зацепи» благотворно скажется на общей атмосфере в DOGMA PARK. Кофейня станет местом встреч и проведения досуга», — поделился директор по коммерческой недвижимости ГК DOGMA Голиков Александр.

«Наша команда запускает точки в высоком ритме, этот темп — отражение нового рынка. Сегодня кофейни — это центры общения и формирования комьюнити. Мы уверены, что возможность «зацепить кофе» должна быть в каждом дворе. При этом, безусловно, важна доходность проекта — мы тщательно выбираем локацию, оцениваем проходимость и заселенность жилых комплексов. Наша франшиза хорошо себя показала в микрорайоне «Самолет», уверен, что жители DOGMA PARK по достоинству оценят новое пространство», — отметил основатель сети кофеен «Зацепи» Алексей Зацепилин.

«Зацепи кофе» — кофейни c ресторанным уровнем сервиса и дизайна. Здесь вдохновляющие пространства с домашней атмосферой, где гости чувствуют себя важными и счастливыми. Большая площадь, продуманные планировки, освещение и удобная винтажная мебель с низкой посадкой. В меню заведения более пятидесяти напитков, а также сэндвичи, боулы и салаты. Для гостей работает программа лояльности и проходят самые разные мероприятия: книжные и языковые клубы, скетч-завтраки и арт-бранчи, мастер-классы по рисованию и декору.

Застройщик: ООО «СЗ ДОГМА-ПАРК 21». С проектными декларациями можно ознакомиться на сайте наш.дом.рф

Реклама. ООО «СЗ ДОГМА-ПАРК 21»

Подпишись, здесь всегда интересно.