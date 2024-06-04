Ко Дню России триколор из 20 тыс. роз создадут в Краснодаре

Краснодарцев приглашают принять участие в создании цветочного флага страны. Все желающие могут присоединиться к мероприятию на Главной городской площади 12 июня с 7:00 до 9:00.

Флаг России из более чем 20 тыс. живых цветов раскинется на площади 8 на 2,5 м. Праздничная композиция будет радовать жителей и гостей краевой столицы 12 и 13 июня, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

К примеру, в 2023 году в День России в Краснодаре собрали масштабную цветущую карту страны.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», более 1 тыс. флагов украсят Новороссийск.

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